Забродский о форуме "Русский Донбасс": "Холодный душ" для тех, кто считает, что там нужно организовать свободную экономическую зону

В Украине есть категория политиков, которые считают, что на Донбассе уже "все закончилось".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Европейской Солидарности", участник войны против российских оккупантов Михаил Забродский.

"А вот в Донецке недавно состоялся форум "Русский Донбасс". Мы не часто обращаем внимание на такие события в этих недореспубликах. Но там в который раз прозвучало: "Мы будем русским государством". Речь идет о включении в Российскую Федерацию как некое национальное образование. Вот и "холодный душ" для тех, кто считает, что надо как можно быстрее провести там выборы и организовать свободную экономическую зону, чтобы восстановить наш замечательный Донбасс. Этот форум - четкий нам сигнал о том, что намерения у них остаются неизменными. И в таких условиях говорить о выборах как-то совсем недальновидно", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Забродский заявил, что в случае смены власти в РФ кардинальных изменений в вопросах войны на Донбассе и оккупации Крыма ожидать не стоит.

"Если говорить о так называемых лидерах оппозиции, которых там задерживают и отправляют в колонию, то есть неоднозначная информация, что ожидает нашу страну. Потому несмотря на противостояние с Владимиром Путиным, Навальный делал немало неоднозначных заявлений о Крыме, и Украине в целом. Поэтому я бы не связывал напрямую смену власти с кардинальным прорывом в вопросах войны на Донбассе и аннексии Крыма. Все, что можно, мы должны сделать сами", - подытожил нардеп.

Полный текст интервью с Михаилом Забродским читайте здесь.

Напомним, ранее пропагандистка, главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форуме в Донецке призвала включить украинский Донбасс в состав России.

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