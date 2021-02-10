Новости • Закрытие каналов Медведчука

Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
49% жителей Украины поддерживают решение прекратить вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. При этом 41% респондентов выступают против.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным исследования, 78% опрошенных жителей Укрины знают о том, что президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов "112", NewsOne, ZIK, 21% - не знают.

При этом 49% поддерживают решение прекратить вещание телеканалов "112", NewsOne, ZIK, 41% - не поддерживают. С момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, зато количество критиков уменьшилось с 47 до 41%.

Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, - опрос Рейтинга 01

Среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).

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Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, - опрос Рейтинга 02

При этом, 72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% - скорее поддерживают). Зато в случае наличия доказательств причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизма, уровень поддержки санкций против них возрастает до 85% (67% - однозначно поддерживают, 18% - скорее поддерживают).

Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, - опрос Рейтинга 03
Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, - опрос Рейтинга 04
Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, - опрос Рейтинга 05
Инфографика: Рейтинг

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-8 февраля 2021.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Топ комментарии

  • Al Makarski
    Maxim Gaiduk
    ..Освежим память..
    И как быстро мы все забываем.
    При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
    Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
    Накрыта тьма ботоферм.
    Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
    Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
    Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
    Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
    А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли. Память отшибло. Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал.
    Maxim Gaiduk
  • саша паламарчук
    Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2905
  • Рома Маестро
    50% + 1 мой голос, запишите!!!
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