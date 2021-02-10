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"Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны

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"Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны
Принятым Верховной Радой в первом чтении законопроектом о реформе СБУ предлагается предоставить ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности. Среди прочего контрразведка может получить возможность блокировать информационные ресурсы.

Разработчик законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что это может стать эффективным средством в борьбе с гибридной агрессией РФ. При этом он признает, что часть норм документа написаны весьма размыто и теоретически могут быть использованы для злоупотреблений со стороны силовиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У медали есть две стороны. Да, с одной стороны возможно это и злоупотребление, а с другой – у нас много случаев проявления гибридной информационной войны со стороны страны-агрессора, на которые правоохранители не могут моментально реагировать", – считает он.

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Нардеп приводит в качестве примера работу ряда Телеграмм-каналов, которые, по его мнению, используются для информационного воздействия на украинцев в интересах России. Завитневич уверен, что государство должно иметь возможность реагировать на это адекватно и быстро.

Отметим, законопроект №3196-п предлагает предоставить контрразведчикам право без санкции суда входить на предприятия и домовладения, опрашивать людей и даже блокировать информационные ресурсы. Также, получив информацию от СБУ, Центральная избирательная комиссия обязана будет снимать с выборов кандидатов в депутаты и политические партии.

Для этого необходимо только, чтобы силовики признали кандидата причастным к "сепаратистской или разведывательно-подрывной деятельности".

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    недавно мне на глаза попала реклама фальшивых денег а интернете..
    Да! да!.. кто-то охреневший, продавал фальшивые деньги прямо через интернет со ссылкой на адрес в Телеграмм-канале..
    Я написал электронное письмо на адрес СБУ с изложением этого факта и со скриншотами этой рекламы.. И что вы думаете?!
    Мне СБУ ответило что я обратился не по форме, мое письмо не содержит двух десятков необходимых признаков, для статуса "официального заявления".... поэтому они не могут рассмотреть моё заявление.. Таков был ответ!
    А вы говорите, реформа..
  • Николай Нестор Нагорняк
    Нормальное предложение! Но, не в Украине... Они начнут на этих запретах зарабатывать... И останутся только те, которые имеют деньги... А кто имеет деньги ? Все остальные исчезнут от финансовой недостаточности...
  • loma chenko
    Коротышка Зе входит во вкус.

    "Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны - Цензор.НЕТ 529
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