Новости

Зеленскому не доверяет на 20% граждан больше, чем доверяет, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

5 691136
Зеленскому не доверяет на 20% граждан больше, чем доверяет, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
Рейтинг доверия к политикам возглавляет действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 58%.

Согласно данным опроса, Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют - 54%, Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%. Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют - 72%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 56%. Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 74%. Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют - 66%. Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют - 74%. Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют - 33% (не знают такого - 51%). Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют - 54%, треть не слышали о таком.

Зеленскому не доверяет на 20% граждан больше, чем доверяет, - Рейтинг 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-8 февраля 2021

Топ комментарии

  • Vasily Makarenko
    Народ який довіряє таким як Янелох не може жити добре!! Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1994
  • Valery Greff
    "Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому"


    Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7557
  • Маркиз
    Барыга

    Навіть Бєнін лайноканал визнав: Витрати Порошенка на свою державу, її захист, добробут громадян були фантастичними. Україна за свою історію не мала ще такого мецената.
    І ви, малоросліки, проміняли Гетьмана на жалюгідного жадібного клоуна-манкурта.

    Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9472
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости