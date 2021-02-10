Секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным, - СМИ

На аудиозаписи министр иностранных дел Ирана обсуждает возможность участия двух или трех "лазутчиков".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC News, правительство и органы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

На записи слышно, как Мохаммад Джавад Зариф на языке фарси говорит, что есть причины, по которым правда о гибели рейса PS752, возможно, никогда не будет раскрыта, и что существует "тысяча возможностей" для объяснения сбития самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех "лазутчиков" - сценарий, по его словам "совсем не маловероятный".

Бывший прокурор ООН назвал запись "очень значимой" новой уликой.

Министр иностранных дел Ирана также предполагает, что правительство Ирана не заинтересовано публично раскрывать причины трагедии.

"Они не скажут ни нам, ни кому-либо другому, потому что, если они это сделают, - то откроют некоторые двери в систему обороны страны, а это против национальных интересов".

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8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 человек на борту, в том числе 138 человек, связанных с Канадой. Запись частной беседы, которая произошла после уничтожения рейса PS752 была переведена с фарси на английский тремя людьми, чтобы уловить нюансы языка. Детали разговора и личности других участников не разглашаются публично из-за опасений за безопасность людей. CBC не раскрывает также источник записи, чтобы защитить его.

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Специальный советник премьер-министра Канады по делу о рейсе PS752, сказал, что правительству известно о записи. По его словам, канадская группа судебной экспертизы и оценки получила копию в ноябре. Ральф Гудейл сказал, что аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, и публичное комментирование его деталей может поставить под угрозу жизни людей. На данный момент Канадская служба безопасности и разведки и Служба безопасности связи оценивают подлинность записи.

В течение прошлого года Зариф поддерживал официальное заявление Иранского правительства о том, что в катастрофе виновата человеческая ошибка. Вскоре после авиакатастрофы Зариф сказал, что со стороны военных было "смелостью" взять на себя ответственность, но добавил, что военные держали его и президента в неведении на несколько дней. Первоначально Иран отрицал свою причастность к уничтожению самолета. Через три дня после крушения и перед лицом существующих доказательств со спутников, президент Ирана Хасан Рухани признал, что его военные "непреднамеренно" сбили самолет. Он обвинил в этом человеческую ошибку, заявив, что военные приняли авиалайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный генерал в Ираке. Бывший министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань заявил, что не верит, что причиной гибели самолета является человеческая ошибка.

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На записи на фарси, рассмотренной CBC News, слышно, как человек, идентифицированный как Зариф, предполагает, что сбитие было случайным, но позже заявляет, что, возможно, "лазутчики" намеренно сбили самолет. "Это сделали бы двое, трое человек. И это совсем не маловероятно. Они могли быть разведчиками. Есть тысяча возможностей. Может, это действительно из-за войны, и это был радар". Далее он говорит, что "эти вещи не будут легко раскрыты" Корпусом стражей исламской революции (КСИР) или высшими должностными лицами в правительстве. КСИР - это элитное крыло вооруженных сил страны, которым руководит аятолла Али Хаменеи, верховный лидер страны и главнокомандующий. КСИР признан террористической организацией в США, Бахрейне и Саудовской Аравии. В записи человек, которого зовут Зарифом, указывает на Россию как на пример страны, которая была обвинена в причастности к сбитию самолета (рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 году), но никогда не призналась в этом.

Кроме того, во время записи этот человек неоднократно ссылался на компенсацию как на средство решения "проблемы" и говорит, что Иран хочет выплатить компенсацию семьям жертв, чтобы другие страны не превратили катастрофу в "международное преступление". Министр иностранных дел говорит, что не верит, что человеческая ошибка была причиной гибели рейса PS752.

Несмотря на международные обязательства, согласно которым "черные ящики" должны быть проанализированы "без промедления", Иран не продвигался вперед в этом процессе шесть месяцев после аварии. В официальном отчете Гудейла о рейсе PS752, выпущенном в декабре, говорится, что Канада до сих пор не увидела "полного раскрытия ... всех соответствующих доказательств". Иран предложил компенсацию в размере 150 000 долларов для каждой семьи жертв, но Канада отклонила это предложение. Гудейл сказал, что Иран не имеет права предлагать компенсацию семьям жертв в одностороннем порядке.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Украина впервые слышит об этой записи. Он сказал, что хочет, чтобы Украина внимательно изучила эту информацию. "Я думаю, это еще одна причина для нас не принимать ничего меньшего, чем правда", - сказал Шевченко. "Мы не хотим видеть козлов отпущения вместо настоящих преступников. Мы не хотим видеть правду, скрытую за государственной тайной. Мы хотим разобраться в этом". На вопрос, считает ли он, что сбитие самолета было умышленным, Шевченко не исключил этого. "На данном этапе мы не можем исключать никаких возможностей", - сказал он. "Я думаю, что мы все еще далеки от четкой картины того, что произошло... Нам явно не хватает доверия в нашем общении с Ираном. Я думаю, у нас есть ощущение, что Иран делится как можно меньшим количеством информацией".

Шевченко также сказал, что Украина предложила Канаде несколько способов, которыми две страны могут на законных основаниях обмениваться информацией и доказательствами о рейсе PS752, но они еще не определились с механизмом. Он обозначил, что эта запись показывает, что двум странам необходимо установить "юридически безупречный канал" общения.

Украина получила окончательный отчет Ирана о расследовании, проведенном в отношении безопасности полетов, и должна до конца месяца представить свои отзывы. Пока неясно, когда Иран опубликует отчет публично. "Я думаю, мы все должны понимать, что этот отчет может подтвердить, что самолет был поражен ракетой, но он не скажет нам, кто нажал кнопку", - подытожил Шевченко.