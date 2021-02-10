НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Напомню, что именно после смены руководства "Энергоатома", которым лично занимался Зеленский, на ключевые должности зашли люди Деркача (автора "пленок Байдена") и заместителя Офиса Президента Татарова.
Именно после этого началось доведение "Энергоатома" до банкротства из-за олигархического дерибана и государственной измены.
Первое с чего начало руководство назначенное с "подачи" Офиса Президента - это продавать электрическую энергию "Энергоатома" в убыток, причем от слова "совсем".
"Энергоатом" продал электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализовали электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома".
Действующие лица:
Фунт-президент Петр Котин,
Вице-президент Герман Галущенко, которого называют крестником Деркача,
Вице-президент Якоб Хартмут, за которым тянется устойчивый кремлевский шлейф.
Давний соратник Деркача - Олег Бояринцев, которого назначили руководить кадрами "Энергоатома",
жена губернатора Киевской области Людмила Володина, которую назначили в "Энергоатом" исполнительным директором по правовому обеспечению.
Господин Россоха, который был главным следственным Закарпатья во времена Януковича, во время, когда следствием в Украине руководил господин Татаров.
Господина Россоху, который входил в адвокатское объединение Олега Татарова, назначили на должность директора по физической защите и специальной безопасности "Энергоатома", чтобы контролировать каждый пук и дерибанить секретные статьи бюджета государственной монополии.
Из-за этих махинаторов, ущерб "Энергоатома" за последние 7 месяцев составит 6-8 млрд грн", - заявил Лерос.