SpaceX начала принимать предварительные заказы на спутниковый интернет Starlink за 99 долларов

Услуги спутникового интернета Starlink от Илона Маска открылись для предзаказа, пока только в Великобритании, США и Канаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC, компания SpaceX расширила масштабы публичного бета-тестирования своего спутникового интернет-сервиса Starlink, заявив, что принимает предварительные заказы от потенциальных клиентов. Услуга будет предложена сначала в США, Канаде и Великобритании.

На веб-сайте компании подчеркивается, что предзаказы "полностью возмещаются", но мелким шрифтом отмечается, что "внесение депозита не гарантирует обслуживания". SpaceX также сообщает, что "выполнение заказов может занять 6 месяцев и более" в зависимости от того, где находятся пользователи.

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SpaceX запустила публичную бета-программу Starlink в октябре 2020 года с ценой обслуживания 99 долларов в месяц, в дополнение к предварительной стоимости заказа комплекта Starlink в 499 долларов плюс доставка. В комплект входит маршрутизатор Wi-Fi и пользовательский терминал, также известный как тарелка, для подключения к спутникам.

Starlink - это амбициозный проект SpaceX по созданию взаимосвязанной интернет-сети с тысячами спутников для предоставления высокоскоростного Интернета потребителям в любой точке планеты. Компания надеется вывести на орбиту 4425 спутников к 2024 году. На данный момент Starlink запустила уже более 1000 спутников и планирует создать и развернуть еще более совершенные их версии.

Исполнительный директор SpaceX повторил предыдущие заявления о том, что компания планирует сделать Starlink отдельной акционерной компанией, доступной для частного инвестирования.