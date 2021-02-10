Новости

Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства

30231100
9 февраля состоялась первая встреча представителей межведомственной рабочей группы, которые будут работать над разработкой проекта Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. В ходе встречи, состоявшейся с участием Елены Зеленской, координаторы секционных групп представили свои планы работы по шести стратегическим направлениям.

Цель внедрения Национальной стратегии безбарьерности - создание условий, при которых все социальные группы, включая стариков, молодежь, людей с инвалидностью, родителей детей дошкольного возраста, женщин, будут иметь равные возможности во всех сферах жизни - в инфраструктуре, экономике, социальной сфере, образовании.

Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства 01
Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства 02
Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства 03

Председатель рабочей группы Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины, во время своего доклада отметил: "В украинском обществе существует комплекс вызовов, связанный с наличием для различных уязвимых групп населения барьеров, касающихся не только возможности полноценного доступа к о объектам физического окружения, инфраструктуры, а также получения различного вида услуг, занятости и многое другое. Поэтому важным направлением государственной политики по формированию безбарьерного пространства в широком смысле должно быть содействие формированию общей культуры украинского общества ".

Национальная стратегия безбарьерности должна быть разработана и представлена ​​в течение ближайших трех месяцев.

Работа будет идти по шести ключевым направлениям, в которые вошли: гражданская, социальная, экономическая, образовательная, физическая и цифровая безбарьерность. Разработкой каждого направления займется отдельная рабочая группа, в состав которой войдут представители министерств, отраслевые эксперты и общественные деятели.

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила участников встречи и пожелала им эффективной работы над проектом документа. "Спасибо рабочей группе за детально продуманный план по разработке проекта Национальной стратегии по безбарьерности. Вы определили для себя очень сжатые сроки, и я искренне желаю вам вдохновения и энергии. Я буду продолжать активно коммуницировать тему безбарьерности в Украине. Безбарьерность должна стать общественной нормой ", - подчеркнула она.

Разработка Национальной стратегии безбарьерности будет проходить в несколько этапов. На первом из них члены рабочих групп сфокусируются на изучении главных барьеров в каждом из шести направлений, проанализируют имеющийся международный опыт их нивелирования и сформируют свои предложения. Проект пройдет широкое общественное обсуждение и будет дополнен рекомендациями со стороны украинских и иностранных экспертов.
На втором этапе планируется утвердить конкретный план действий и начать подготовку законопроектов и других нормативно-правовых актов, направленных на его реализацию.

Ожидается, что первый вариант проекта участники межведомственной рабочей группы представят уже в начале марта этого года.

Напомним, что 4 февраля 2021 Кабинет Министров объявил состав межведомственной рабочей группы, которая будет работать над проектом по созданию безбарьерного пространства в Украине. В группу вошли 11 министров, а также представители Офиса Президента Украины, государственных органов, Национального института стратегических исследований, активисты общественных организаций, народные депутаты и эксперты.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Рома Маестро
    шо-шо создала????? не понял ни одного слова, ни смысла этого говно-пространства!!!
  • 5 копійок
    Перша ледя вже забула свою безбар"єрність з московитами та ЛуганДоном в 14 році?
  • Стас Белов fce31e0a
    А Вы думаете это рассчитано на то что бы понимать??? Основное это Елена Зеленская и открыла. Дальше нужно сидеть, слушать и слюну вытирать!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости