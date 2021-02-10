Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства

9 февраля состоялась первая встреча представителей межведомственной рабочей группы, которые будут работать над разработкой проекта Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. В ходе встречи, состоявшейся с участием Елены Зеленской, координаторы секционных групп представили свои планы работы по шести стратегическим направлениям.

Цель внедрения Национальной стратегии безбарьерности - создание условий, при которых все социальные группы, включая стариков, молодежь, людей с инвалидностью, родителей детей дошкольного возраста, женщин, будут иметь равные возможности во всех сферах жизни - в инфраструктуре, экономике, социальной сфере, образовании.











Председатель рабочей группы Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины, во время своего доклада отметил: "В украинском обществе существует комплекс вызовов, связанный с наличием для различных уязвимых групп населения барьеров, касающихся не только возможности полноценного доступа к о объектам физического окружения, инфраструктуры, а также получения различного вида услуг, занятости и многое другое. Поэтому важным направлением государственной политики по формированию безбарьерного пространства в широком смысле должно быть содействие формированию общей культуры украинского общества ".

Национальная стратегия безбарьерности должна быть разработана и представлена ​​в течение ближайших трех месяцев.

Работа будет идти по шести ключевым направлениям, в которые вошли: гражданская, социальная, экономическая, образовательная, физическая и цифровая безбарьерность. Разработкой каждого направления займется отдельная рабочая группа, в состав которой войдут представители министерств, отраслевые эксперты и общественные деятели.

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила участников встречи и пожелала им эффективной работы над проектом документа. "Спасибо рабочей группе за детально продуманный план по разработке проекта Национальной стратегии по безбарьерности. Вы определили для себя очень сжатые сроки, и я искренне желаю вам вдохновения и энергии. Я буду продолжать активно коммуницировать тему безбарьерности в Украине. Безбарьерность должна стать общественной нормой ", - подчеркнула она.

Разработка Национальной стратегии безбарьерности будет проходить в несколько этапов. На первом из них члены рабочих групп сфокусируются на изучении главных барьеров в каждом из шести направлений, проанализируют имеющийся международный опыт их нивелирования и сформируют свои предложения. Проект пройдет широкое общественное обсуждение и будет дополнен рекомендациями со стороны украинских и иностранных экспертов.

На втором этапе планируется утвердить конкретный план действий и начать подготовку законопроектов и других нормативно-правовых актов, направленных на его реализацию.

Ожидается, что первый вариант проекта участники межведомственной рабочей группы представят уже в начале марта этого года.

Напомним, что 4 февраля 2021 Кабинет Министров объявил состав межведомственной рабочей группы, которая будет работать над проектом по созданию безбарьерного пространства в Украине. В группу вошли 11 министров, а также представители Офиса Президента Украины, государственных органов, Национального института стратегических исследований, активисты общественных организаций, народные депутаты и эксперты.