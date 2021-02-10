ОП поощрял Дубинского работать против Порошенко, но его кинули, - СМИ

Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа", участвовал в истории с "пленками Деркача" с ведома Офиса Президента.

Об этом со ссылкой на источник в окружении Коломойского пишет "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает: у Коломойского считают, что Дубинского "кинули".

"Дубинского кинули и очень некрасиво. Он работал не против Байдена, а против Порошенко. И Банковая ему молча подмигивала, поощряла, когда они с Деркачем делали то, что делали. А потом о него просто вытерли ноги. Теперь же у него, как в 37-м году: люди переходят на другую сторону улицы, когда его видят", - рассказывает собеседник УП в близком окружении Коломойского.

Как известно, Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" 1 февраля.