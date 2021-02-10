Новости

ОП поощрял Дубинского работать против Порошенко, но его кинули, - СМИ

1310759
ОП поощрял Дубинского работать против Порошенко, но его кинули, - СМИ
Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа", участвовал в истории с "пленками Деркача" с ведома Офиса Президента.

Об этом со ссылкой на источник в окружении Коломойского пишет "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает: у Коломойского считают, что Дубинского "кинули".

"Дубинского кинули и очень некрасиво. Он работал не против Байдена, а против Порошенко. И Банковая ему молча подмигивала, поощряла, когда они с Деркачем делали то, что делали. А потом о него просто вытерли ноги. Теперь же у него, как в 37-м году: люди переходят на другую сторону улицы, когда его видят", - рассказывает собеседник УП в близком окружении Коломойского.

Как известно, Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" 1 февраля.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Стас Белов fce31e0a
    Может люди переходят на другую сторону улицы потому что он гавно а не потому что как в 37 году?
  • Вадим Гаврильчик
    А как там брат-дегенерат бужанский ?
  • Шрек Баблокат
    говорим "Дубинский", подразумеваем "гАвно"..
    говорим "гАвно", подразумеваем Дубинский..
    который известен свое гавноГавкатней, и тупой собачье мордой, в которую сунули одновременно десяток санкционных херов..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости