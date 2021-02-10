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В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание"

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В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание"
В столичном кинотеатре "Жовтень" 2 февраля состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание", снятого Крымскотатарским Ресурсным Центром и Благотворительным фондом "Мир и Ко".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ассоциации реинтеграции Крыма.

Лента поднимает одну из самых актуальных тем современности: дефицит воды на полуострове. И освещает нерациональный подход российских властей к использованию водных ресурсов. Нужна ли крымчанам вода из Днепра? Действительно ли оккупанты пытаются решить этот вопрос? И кому на самом деле не хватает воды?

В фильме были освещены позиции и предоставлены комментарии по указанному вопросу многих экспертов. И наконец документальный фильм "Крым. Обезвоживание" появился для зрителей на YouTube.

Ранее сообщалось, что три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему".

Читайте: Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба

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Топ комментарии

  • kuba
    когда приехал в крым с Украины
    В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 1299
  • Viktor Turchanikov
    Абыдна, да?
  • Александр Васильевич 992d5c3f
    Всё до чего дотягивается кацап - умирает. И не важно, кто у них там на троне. В 1954 году состоялся обмен территорий. Таганрог верните... и Тамань.
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