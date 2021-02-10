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"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды

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"Слуга народа" перенесла съезд из-за непогоды
Политическая партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на четверг, 11 февраля, из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщила "Укринформу" пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Съезд перенесли из-за сложных погодных условий", - сообщила она.

Пресс-секретарь уточнила, что на съезде должен собраться высший совет партии, но многие из его состава в настоящее время находятся на округах.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" на съезде должна выдвинуть кандидатов на довыборы в Верховную Раду в округах №50 и №87.

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  • Яр Холодний
    Навіщо так? І абревіатуру мінять не треба - "СН" - "слуги недоумків"... І по суті - правильно...
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  • Tesoro Malu
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