Противотанковые гранаты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ. ФОТОрепортаж
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Служба безопасности Украины обнаружила тайник со средствами поражения вблизи линии разграничения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным, этот тайник в 2014 году оставили боевики незаконных вооруженных формирований - для осуществления диверсий на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.
Тайник был обустроен в коллекторном колодце вблизи одного из поселков Станично-Луганского района. Из него правоохранители изъяли:
- реактивные противотанковые гранаты - 4 ед.,
- ручные гранаты РГН и запалы к ним - 2 ед.,
- патроны разного калибра - более 200 шт.
Продолжаются мероприятия по установлению источников нахождения выявленных оружия и боеприпасов, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.