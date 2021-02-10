Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников

Смертность от COVID на оккупированном Донбассе выше, чем где-либо в мире. Ситуацию можно назвать медицинским геноцидом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на форуме "Украина 30" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, украинская сторона собирает все данные о ситуации с COVID-19 в ОРДЛО.

"Но даже по той статистике, которую я могу дать, она обнародована самими оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", - отметил Резников.

Вице-премьер также привел данные оккупационных администраций Донецка и Луганска. В частности, на неподконтрольной части Донецкой области смертность от COVID составляет 8,6%. Это в четыре раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине.

"В ноябре-декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания", - сказал вице-премьер.

На оккупированной части Луганской области летальность 8,7%. При этом у людей нет возможности получить медицинскую помощь, проводится недостаточно тестирований, а также оккупанты блокируют КПВВ.

"Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения", - добавил Резников.

Читайте: Блокировка сайта Минреинтеграции в РФ - первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в России, - Резников