"Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт
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С 1 февраля 2021 Первый канал Украинского радио возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на оккупированные территории Крыма и Донбасса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила в 2021 году полное финансирование.
Средневолновой передатчик "Украинского радио" в селе Луч Николаевской области мощностью 500 кВт покрывает большую часть территории Украины (днем - 60% территории включая оккупированные территории, с вечера до утра - вся территория Украины).
В ведомстве подчеркнули, UA: Украинское радио - самое популярное разговорное радио и самая популярная FM-сеть Украины, которая охватывает более 180 FM-частот.