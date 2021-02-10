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"Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт

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"Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт
С 1 февраля 2021 Первый канал Украинского радио возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на оккупированные территории Крыма и Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила в 2021 году полное финансирование.

Средневолновой передатчик "Украинского радио" в селе Луч Николаевской области мощностью 500 кВт покрывает большую часть территории Украины (днем - 60% территории включая оккупированные территории, с вечера до утра - вся территория Украины).

В ведомстве подчеркнули, UA: Украинское радио - самое популярное разговорное радио и самая популярная FM-сеть Украины, которая охватывает более 180 FM-частот.

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  • Garry Grant
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  • Senator S 01a656ec
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  • Микола Бабич f1f90c47
    Оно нужно нам в первую очередь, это надо было сделать еще семь лет назад в противодействие рашистско-гебельсовской пропаганде.
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