В детском доме на Одесчине зафиксировали вспышку гепатита: заболели семь детей и опекун
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. По его словам, у всех восьми пациентов диагноз "гепатит А" подтвердился в результате анализов, проверенных в Лабораторном центре Минздрава в Одесской области.
Трое инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы. Болезнь у них протекает в легкой форме.
Первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у заболевших и лиц, которые с ними контактировали, а также проверили условия проживания в детдоме.
"Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", — заявил Гончаров.
Напомним, недавно произошла вспышка сальмонеллеза в детсаду в Черноморске.