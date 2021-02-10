Саакашвили назвал украинского посла в Грузии Долгова "коррупционером". В МИД говорят, что обвинения бездоказательны

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обвиняет посла Украины в Грузии Игоря Долгова без доказательств. Ранее политик назвал Долгова "взяточником и коррупционером" из-за реакции на призывы Саакашвили к неповиновению грузинской власти.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, передает Цензор.НЕТ.

"У обвинений в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова нет никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом", - говорится в комментарии.

В МИД также предостерегли граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии.

"Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене", - отметили в ведомстве.

Как пишет lb.ua, конфликт между дипломатами и Саакашвили начался после того, как он призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению грузинской власти и несоблюдению ограничений в стране, связанных с коронавирусом.

Саакашвили не имеет грузинского гражданства, но имеет паспорт Украины. Поэтому заявления политика пришлось комментировать послу Украины.

По словам Долгова, Саакашвили имеет право на высказывания, однако "призывы, связанные с неповиновением и проведением противозаконных манифестаций" в Грузии, не помогают двусторонним отношениям и не помогают грузинскому народу.

"Соответственно, надеюсь, что одно конкретное мнение одного конкретного лица, гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии, не повредит нашей дружбе и желанию наших народов еще больше сблизиться. Нам нужна сильная и единая Грузия как стратегический партнер. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга", - отметил украинский дипломат, комментарий которого привел грузинский МИД.

Саакашвили в ответ разразился гневным постом в Facebook.

"Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. По моему глубокому убеждению , этот посол - взяточник и коррупционер, который не имеет ничего общего с защитой украинских интересов", - написал политик.

Как сообщалось, 9 февраля Игорь Долгов провел встречу в МИД Грузии, которая была посвящена призывам Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер глух и слеп. Нужен нормальный. Например, Саакашвили, - "слуга народа" Богуцкая