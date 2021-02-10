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Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий

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Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий
Украина предлагает проводить операции НАТО в воздушном пространстве возле оккупированного Крыма. Это не касается неба над самим оккупированным полуостровом.

Об этом на встрече с заместителем генсека НАТО Патриком Тернером заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает сайт МИУ, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Украина рассчитывает на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией, а также предлагает использовать для воздушных операций альянса пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ).

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"Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное", - подчеркнул Криклий.

Отметим, данный район полетной информации распространяется на юг Херсонской и Запорожской областей, а также на открытые воды Черного моря. До оккупации Крыма управление осуществлялось из Симферопольского центра "Крымаэроруха". После нее диспетчеров перевели в Днепр и Одессу.

Полеты над Крымом закрыты Украиной, но Российская Федерация использует воздушное пространство над полуостровом.

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Новейший истребитель США F-15EX уже в небе Европы.. Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 6109Крысы мавзолейные,просмотрите в Ютьюбе что может этот литачок Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 1358 пердаки держите крепчеУкраина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 3575
  • Підлога Маккартні
    Хорошая идея. Может какой лапоть собьет самолет НАТО и наконец-то эти вечно озабоченные впрягутся в наши проблемы и военным путем освободят полуостров?
  • NonCFist
    _Уже сбили. И не просто летак НАТО, а с президентом, политическим и военным руководством. Это - нападение на страну НАТО со всеми вытекающими. Ну и что НАТО? Прикунулся шлангом!
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