Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине

В Украине некорректно формируют статистику инфицированных коронавирусом. Поэтому эти данные не позволяют видеть всю картину в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТСН.ua заявила врач-епидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

"У нас нет какой-то стабильной цифры, которую мы бы анализировали, у нас постоянно скачет количество обследуемых, количество сделанных ПЦР, количество ресурсов в лабораториях: то у нас исчезают тест-системы в лабораториях, то они появляются, а также эти тест системы разного качества. Соответственно, у них разная чувствительность и разная специфика. И это сказывается на результатах тестов", - объяснила Екатерина Сояк.

По словам эпидемиолога, несмотря на то, что статистика количества зараженных коронавирусом в Украине демонстрирует спад, все же количество больных, которых госпитализируют с COVID-19 - еще достаточно много.

"Нам "показывают" такой прямо красивый и серьезный спад пандемии после карантина. После "карантина выходного дня" нам тоже говорили, что у нас все наладилось. Хотя по количеству госпитализированных людей, как и раньше, мы видим достаточно большой процент, просто огромный — 50-60% госпитализируется от тех, кто обследуется. Это очень много. По данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия идет на спад, когда госпитализаций и выявленных положительных ПЦР около 5%. Поэтому, я думаю, что у нас все гораздо серьезнее, чем мы видим", — говорит врач.

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Эксперт предполагает, что Украину может "накрыть" еще одна волна коронавируса.

"И вторая волна не исключена. Но здесь, наверное, будет зависеть от того, как будут показывать эту картину для людей", — добавила Екатерина Сояк.

Как сообщалось ранее, за сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек