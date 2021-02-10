"Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник", - Турчинов

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о том, как воспринимает нынешние протесты в России, связанные с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Турчинов рассказал в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина. И ослабление и свержение этого режима в любом формате в интересах Украины", - пояснил экс-секретарь СНБО.

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"Поэтому я смотрю на Навального как на союзника. Потому что "враг нашего врага" - наш союзник. Россия - это колосс на глиняных ногах. И рано или поздно - хочется верить, что не очень поздно, режим Путина свергнут", - добавил Турчинов.