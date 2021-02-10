Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Понимание того, что было сказано между ними, может помочь выяснить, раскрывал ли когда-либо Трамп конфиденциальную информацию или заключал ли какие-либо сделки с кремлевским лидером, которые могли бы застать новую администрацию врасплох. Теперь, когда президент Джо Байден находится в Белом доме, он может убедиться в этом сам.
"Им не нужно наше разрешение, чтобы увидеть эти [записи]", - сказал бывший сотрудник Белого дома Трампа, имея в виду новую команду национальной безопасности Байдена.
"Приоритетом национальной безопасности является выяснение того, что Трамп сказал Путину за четыре года его пребывания у власти", - сказал один из бывших сотрудников службы безопасности, близкий к новому президенту. "Некоторые вещи, например, то, что произошло на некоторых личных встречах, на которых не присутствовал американский переводчик, возможно, никогда не будут полностью известны. Но я был бы очень удивлен, если бы новая команда национальной безопасности не пыталась получить доступ к записям разговоров".
Трамп тщательно охранял свои личные беседы с иностранными лидерами во время пребывания на должности, доходя до того, что некоторые из них были спрятаны в сверхсекретной системе кодовых слов СНБ, чтобы ограничить доступ сотрудников и даже членов кабинета министров и предотвратить утечки.
Трамп пошел на все, чтобы сохранить конфиденциальность своих личных разговоров с российским лидером, от конфискации записей до отказа от американских переводчиков и делопроизводителей на их встречах. Это стремление к секретности распространилось даже после его пребывания на посту президента США. Один из бывших чиновников Трампа на прошлой неделе утверждал, что записи разговоров Трампа с Путиным, которые часто длились час и более, не должны предоставляться его преемнику.
Взаимодействие Трампа с Путиным и другими российскими официальными лицами, безусловно, было далеко от обычно тщательно спланированных переговоров между мировыми лидерами - Трамп в начале своего пребывания в должности дошел до того, что раскрыл секретную информацию российским дипломатам в Овальном кабинете.
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Но бывшие высокопоставленные советники Трампа заявили, что Трамп редко говорил российскому лидеру что-либо, чего он еще не сказал публично. Марина Гросс, которая переводила многие звонки Трампа и встречи с Путиным, рассказывала коллегам, что, по словам одного из бывших чиновников, слушать их разговоры, - это "как подслушивать двух друзей, болтающих в баре".
За несколько дней и недель до инаугурации Байдена уходящие сотрудники СНБ Трампа передали папки с материалами, включая отчеты разведки, стратегические документы и информацию о текущих операциях, чтобы облегчить плавный переход. Прибывающая команда национальной безопасности также расспрашивала своих предшественников об обязательствах, взятых администрацией Трампа перед союзниками и противниками, в том числе перед Россией.