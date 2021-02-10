Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ

То, что было сказано между двумя лидерами, является большой загадкой, которую советники нового президента США считают необходимым выяснить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Понимание того, что было сказано между ними, может помочь выяснить, раскрывал ли когда-либо Трамп конфиденциальную информацию или заключал ли какие-либо сделки с кремлевским лидером, которые могли бы застать новую администрацию врасплох. Теперь, когда президент Джо Байден находится в Белом доме, он может убедиться в этом сам.

"Им не нужно наше разрешение, чтобы увидеть эти [записи]", - сказал бывший сотрудник Белого дома Трампа, имея в виду новую команду национальной безопасности Байдена.

"Приоритетом национальной безопасности является выяснение того, что Трамп сказал Путину за четыре года его пребывания у власти", - сказал один из бывших сотрудников службы безопасности, близкий к новому президенту. "Некоторые вещи, например, то, что произошло на некоторых личных встречах, на которых не присутствовал американский переводчик, возможно, никогда не будут полностью известны. Но я был бы очень удивлен, если бы новая команда национальной безопасности не пыталась получить доступ к записям разговоров".

Трамп тщательно охранял свои личные беседы с иностранными лидерами во время пребывания на должности, доходя до того, что некоторые из них были спрятаны в сверхсекретной системе кодовых слов СНБ, чтобы ограничить доступ сотрудников и даже членов кабинета министров и предотвратить утечки.

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Трамп пошел на все, чтобы сохранить конфиденциальность своих личных разговоров с российским лидером, от конфискации записей до отказа от американских переводчиков и делопроизводителей на их встречах. Это стремление к секретности распространилось даже после его пребывания на посту президента США. Один из бывших чиновников Трампа на прошлой неделе утверждал, что записи разговоров Трампа с Путиным, которые часто длились час и более, не должны предоставляться его преемнику.

Взаимодействие Трампа с Путиным и другими российскими официальными лицами, безусловно, было далеко от обычно тщательно спланированных переговоров между мировыми лидерами - Трамп в начале своего пребывания в должности дошел до того, что раскрыл секретную информацию российским дипломатам в Овальном кабинете.

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Но бывшие высокопоставленные советники Трампа заявили, что Трамп редко говорил российскому лидеру что-либо, чего он еще не сказал публично. Марина Гросс, которая переводила многие звонки Трампа и встречи с Путиным, рассказывала коллегам, что, по словам одного из бывших чиновников, слушать их разговоры, - это "как подслушивать двух друзей, болтающих в баре".

За несколько дней и недель до инаугурации Байдена уходящие сотрудники СНБ Трампа передали папки с материалами, включая отчеты разведки, стратегические документы и информацию о текущих операциях, чтобы облегчить плавный переход. Прибывающая команда национальной безопасности также расспрашивала своих предшественников об обязательствах, взятых администрацией Трампа перед союзниками и противниками, в том числе перед Россией.