Надеюсь, нынешней власти хватит инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы: не хочу повторения 2014 года, - Турчинов

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что Украине нужны досрочные выборы Верховной Рады.

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Будем исправлять то, что они сделали. Я хочу, чтобы не было повторения 2014 года, когда система уже была полностью неуправляемой, страна была на грани катастрофы, была полноценная война. Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения [у нынешней власти], чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут нести", - заявил Турчинов.

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