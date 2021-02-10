Новости

Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, а также с Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк

3 01738
Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, а также с Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк
Европейский Союз может снять санкции с сына беглого экс-президента Януковича Александра, а также других чиновников времен Януковича.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать эти шаги", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Читайте: США и ЕС не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма, - посол в РФ Салливан

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Хай живуть потрохови куми прокурори.Велика подяка гейпрокуратурі і добавте їм зарплатню козлам.
  • Виталий Головченко
    опять Порох вам в карман насцал?)
  • Виктор Ли a3db1a1b
    А чиї ярема шокін і луценко п"ять років готували подання і не притягнули жодного рига ,беркута чи корупціонера? Нема винних курва?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости