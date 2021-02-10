Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, а также с Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк

Европейский Союз может снять санкции с сына беглого экс-президента Януковича Александра, а также других чиновников времен Януковича.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать эти шаги", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

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