Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе н.п. Пески, - Минобороны
Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Так, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия.
В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
На прицельный выстрел врага украинские защитники осуществили адекватный ответ.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в Минобороны.