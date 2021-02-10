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Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников

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Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников
Украина работает над введением так называемого "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы работаем в том числе над введением так называемого виртуального мобильного номера вместе с операторами для того, чтобы обеспечить возможность людям коммуницировать со свободной Украиной, не приобретая местные сим-карты и т.д. То есть сегодня, даже во время этой пандемии, мы делаем все, чтобы продемонстрировать нашим гражданам, что Крым, Севастополь, Донецк, Луганск - это Украина", - сказал Резников на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в среду в Киеве.

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Топ комментарии

  • Иван Петров 46dae11c
    Зашибись, теперь абизянам будет проще "минировать" садики и метро. Афигенный план.
  • Люцифер
    Как-будто в ОРДЛО сейчас не работает Водафон...
    Носпадя, вы как с подвала вылезли...вместе с Резниковым...
  • Валерия Ларченко b661826f
    идиоты,лять...
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