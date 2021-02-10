На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации, - Аваков. СПИСОК

В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине.

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

"Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн.грн. в бюджет. Работаем, шаг за шагом", - написал он.







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