Гимн России на чемпионате мира по конькобежному спорту заменят музыкой Чайковского

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России в течение двух лет запрещено использовать гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения представителей сборной России по конькобежному спорту и шорт-треку на чемпионатах мира.

"ISU сообщил нам, что мы можем выбрать музыкальную тему сами на согласование. Мы обсудили разные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал", - заявила Барышева.

По ее словам, заменяющая национальный гимн мелодия должна быть узнаваемой во всем мире. "Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны", - сказала исполнительный директор союза конькобежцев.

Ранее сообщалось, что спортсменам из РФ до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Так их наказали за допинг.

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