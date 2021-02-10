Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Детектор медиа и его источники, сейчас осуществляются попытки создания нового телеканала.
Документ, который распространяют среди сотрудников трех закрытых медиа, предлагает в равной доле сделать владельцами самих сотрудников. Канал планирует подавать заявку на получение лицензии на вещание в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
Первый замглавы Нацсовета Валентин Коваль заявил, что теоретически выдача лицензии новому каналу будет возможна, если он не будет связан с лицами, которые попали под санкции.
Начальник управления лицензирования Нацсовета Людмила Запорожец сообщила, что заявка на получение лицензии для такого телеканала пока что не поступала. А пресс-служба телеканала 112-Украина утверждает, что не владеет информацией о создании нового телеканала.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.