Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ

Вместо трех заблокированных из-за санкций телеканалов в стране может появиться один. Владельцами нового медиа предлагают сделать сотрудников закрытых телеканалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Детектор медиа и его источники, сейчас осуществляются попытки создания нового телеканала.

Документ, который распространяют среди сотрудников трех закрытых медиа, предлагает в равной доле сделать владельцами самих сотрудников. Канал планирует подавать заявку на получение лицензии на вещание в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Первый замглавы Нацсовета Валентин Коваль заявил, что теоретически выдача лицензии новому каналу будет возможна, если он не будет связан с лицами, которые попали под санкции.

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Начальник управления лицензирования Нацсовета Людмила Запорожец сообщила, что заявка на получение лицензии для такого телеканала пока что не поступала. А пресс-служба телеканала 112-Украина утверждает, что не владеет информацией о создании нового телеканала.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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