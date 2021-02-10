"ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА

"Европейская солидарность" инициирует принятие законопроектов об уголовной ответственности за коллаборацию и об обеспечении информационной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

В частности, фракция предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, которые устанавливают жесткую ответственность за умышленное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором в интересах страны-агрессора и в ущерб национальной безопасности Украины и ее союзникам.

"Речь не идет о тех, кто на оккупированной территории под угрозой для жизни вынужден работать в тех или иных учреждениях, больницах и школах. А речь идет в первую очередь о тех, кто на контролируемой территории проводит коллаборационную работу добровольно или за деньги. И должна быть установлена ​​четкая уголовная ответственность как физических лиц, так и политических партий, и общественных организаций, которые проводят эту работу, финансируются страной-агрессором и отчитываются перед ней", - объяснил Порошенко.

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Также в "ЕС" подготовили законопроект об усилении ответственности за действия, связанные с распространением вражеской пропаганды, который должен перекрыть все лазейки для нее.

"Первые шаги были осуществлены нашей командой еще в 2014-2015 годах. Я хотел бы подчеркнуть, что именно моя подпись стоит под решением о применении санкций в отношении российских телеканалов. Мы сейчас видим, что и Европейский Союз, в частности Латвия на этой неделе приняла соответствующее решение о запрете тех же российских телеканалов, которые не являются средствами массовой информации и там работают не журналисты. А являются средствами пропаганды, и работают там журналисты вроде Соловьева и Киселева", - напомнил Порошенко.

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Третий документ - это постановление Верховной Рады "О неотложных мерах по пресечению практики политически мотивированных преследований". По словам Порошенко, Постановление требует прекратить политические репрессии против добровольцев, ветеранов, волонтеров, участников революции достоинства - в частности, Андрея Антоненко, Яны Дугар, Юлии Кузьменко, киборга генерала Марченко, София Федыны, Маруси Звиробий и других.

Порошенко призвал политические силы, представленные в парламенте, кроме ОПЗЖ, подписаться под законопроектами и постановлением.

Пятый президент подчеркнул: альтернативы государственнической стратегии не существует: "Чего хочет сейчас украинский народ? Украинский народ хочет объединения всех политических сил вокруг государственных интересов. Вокруг защиты государственности Украины, европейской и евроатлантической интеграции. Именно эти цели исповедует наша политическая сила".

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