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Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль

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Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль
Россия пытается использовать свою вакцину против коронавируса Sputnik V для получения политического влияния на оккупированных территориях Донбасса и странах Восточной Европы.

Об этом заявил изданию POLITICO премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который прибыл в Брюссель для встречи с высокопоставленными чиновниками ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Здесь важно признать, что Российская Федерация фактически пытается навязать свою вакцину, как инструмент влияния на некоторые из регионов, в частности на те, которые сейчас не контролируются украинским правительством. И не только там, но и во многих странах Восточной Европы", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что Украине, для противодействия российской пропаганде, важно было получить "очень сильный сигнал" от ЕС по поддержке в вопросе вакцинации. По словам премьера, лучшим таким сигналом может стать начало получения Украиной вакцины от отдельных государств-членов Евросоюза.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Да пусть всех домбасян обколют спутником это же карошо и прекрастно!!! Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2486 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9426 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3287
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Чего ты ноешь, Шмыгаль.. Вам народ говорит никакой кацапской и китайской дерьмовакцины не приемлет на территории Украины, а ты там отсебятину несешь, что тебе ее навязывают, вроде бы заранее оправдываешься в задуманном вами преступлении.
  • Vlad Norm
    Только идиот может поверить этому козлу. Нужно прислушаться к ВОЗ и привиться Спутником V. Это наш единственный шанс. Сдыхать то никому не хочется. Зеленая гниль пусть сдохнет.
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