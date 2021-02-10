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Есть информация о более чем 70 террористах, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" на оккупированном Донбассе, - МВД

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Есть информация о более чем 70 террористах, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" на оккупированном Донбассе, - МВД
Полиция заочно сообщила о подозрении двум фигурантам - руководителю пыточной и конвоиру. В ближайшее время планируется сообщить о подозрении еще нескольким лицам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об ээтом заявил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений (служба детективов) Главного управления Нацполиции в Донецкой области Иван Буряк.

На сегодня в полном объеме собраны доказательства и заочно сообщено о подозрении двум лицам, принимавшим участие в организации и деятельности пыточной "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Их привлекают к ответственности по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Полиция продолжает оперативные и следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к функционированию подпольной тюрьмы, где гражданское население и военнопленных подвергают жестоким пыткам. В ближайшее время планируется объявление подозрения еще нескольким фигурантам.

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Сейчас есть информация относительно более 70 участников незаконных вооруженных формирований, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции". Проводится дальнейший сбор доказательной базы.

На подозреваемых мы вышли благодаря показаниям бывших заключенных - людей, которым удалось выжить и вернуться на подконтрольную Украине территорию. Часть из них были освобождены при обмене пленными, других выкупили родные за большие деньги. Сейчас установлено более 40 потерпевших. Среди них - до 10 женщин.

Среди наиболее жестоких пыток - спиливание зубов, подключение электричества к различным органам, изнасилования, имитация расстрела и похорон живьем с забиванием гвоздей в гроб. У некоторых пострадавших до сих пор имеются телесные повреждения, полученные от террористов во время пребывания в "Изоляции".

Чтобы опросить пострадавших и максимально собрать информацию о террористах из "Изоляции", оперативники и сыщики постоянно выезжают в командировки в разные области Украины. Опрос одного пострадавшего занимает не менее 7 часов с перерывами. Учитывая травматический опыт пострадавших, полицейские должны быть особенно осторожными в общении с ними.

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Сейчас правоохранители проводят такие следственные действия:

- опознание - по фото или видео;
- следственные эксперименты;
- экспертизы, медицинские освидетельствования.

"Эти меры имеют свою специфику, поскольку выезд на временно оккупированные территории для проведения следственных действий пока невозможен. Детективы тщательно изучают детали, проверяют и сопоставляют показания. Это длительная работа, цель которой - привлечь к ответственности всех причастных к созданию и деятельности пыточной", - говорится в сообщении.

После заочного подозрения и завершения досудебного расследования уголовное производство будет направлено в суд, который вправе заочно вынести приговор. В дальнейшем, при попадании обвиняемого в поле зрения правоохранительных органов он будет немедленно задержан и помещен в места лишения свободы без каких-либо дополнительных процедур.

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Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Інформація є. На жаль, немає служби а-ля Моссад, щоб ці вилупки тремтіли від жаху за власну шкіру, коли їх одного за одним ліквідуватимуть українські асасіни...
  • Welt Schmerz
    Хочеться, щоб було приблизно так:

    "За тысячи километров от ОРДЛО. Хабаровск. Туалет в ТРЦ. В туалете журчало и воняло.
    Через 5 минут киллер СБУ Тарас Журчало вышел из туалета. Террорист по кличке Воняло остался лежать в кабинке. Кровь из простреленной головы стекала в унитаз..."
  • Яр Холодний
    Знаєш, а з іншого боку - навіщо нам витрачать ресурси на це "невдячне" заняття, ризикувать життями наших спецпризначенців? От, подумай сам - коли прийде час, і Росія виведе своїх "іхтамнєтів" і перестане давать гроші цьому бидлу, куди воно подінеться? Варіант перший - "заляже на дно", коли ми повернемося на окуповану, зараз, територію... "Партизани" з них "ніякі". Та й ховаться нема де - лісів нема. За бандитизм здадуть, швидко, місцеві. і облаву можна робить відкрито, звичайними солдатами... Та й "залягать" страшно, при наявності судимості... Другий варіант: Чкурнуть в Росію. але, по-перше, вони в Росії нікому не потрібні, і, якщо ломонуться туди, іх прикордонники просто переб"ють - позиції "заслону", на кордоні, кацапи вже вибудували... по-друге, якщо прорвуться, то "гайки крутить" чи "буряки сапувать" вони не будуть, а звично займуться грабунком і крадіжками, а то і вбивствами... І виловлювать їх, вироки їм виносить, та в тюрми садить будуть самі кацапи. Тобто кацапи, своїми власними руками, витрачаючи свої кошти і сили, будуть їх ловить, судить, і утримувать в тюрмах...
    Про третій варіант - втечу в Європу, і мови нема: їх виловлюватимуть всі країни Європи і передавать нам, бо такі "кадри" їм взагалі не потрібні... І вони це прекрасно розуміють...
    Мені цікаво - а куди дівся Плотніцький? Сім"ю витруїли, а про нього нічого не чуть - чи то десь у Росії "на дно заліг", з грошима, чи ФСБ-шники десь вже прикопали, бо багато знає?...
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