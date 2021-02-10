Дело "Приватбанка" могут забрать у НАБУ по решению Печерского райсуда, - Сытник
Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал во время пресс-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическая правда.
"Печерский суд - это целый ряд дел есть. Сейчас у нас уже "Приватбанк" назревает, уже решение суда по поводу того, чтобы забрать это дело у нас, по нашей информации", - сказал Сытник.
"Печерский суд вмешивается в дискрецию прокурора, прокурор почему-то эту дискрецию добровольно отдает Печерскому суду. Потому что там даже не прописано, что прокурор должен кому-то отдать, просто написано: "обязать рассмотреть спор о подследственности", - продолжил глава Бюро.
По его словам, "прокурор, который принял бы законное решение, должен был бы выполнить требования Уголовно-процессуального кодекса и считаться с тем, что УПК не позволяет передавать эти дела другим органам. Это проигнорировано Офисом Генпрокурора".
Ранее сообщалось, что Соломенский суд столицы по ходатайству следователя Соломенского управления полиции постановил изъять у НАБУ экспертизу Минюста, на основании которой могут быть выдвинуты подозрения по делу о мошенничестве и выводе средств из "Приватбанка".
В 2019 году экс-Генпрокурор Руслан Рябошапка передал в Национальное антикоррупционное бюро дело о выводе многомиллиардных средств из "Приватбанка" во время его национализации.