Дело "Приватбанка" могут забрать у НАБУ по решению Печерского райсуда, - Сытник

Есть риск того, что дело "Приватбанка", которое в 2019 году перешло в НАБУ, заберут у Бюро во исполнение решения Печерского суда Киева.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал во время пресс-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическая правда.

"Печерский суд - это целый ряд дел есть. Сейчас у нас уже "Приватбанк" назревает, уже решение суда по поводу того, чтобы забрать это дело у нас, по нашей информации", - сказал Сытник.

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"Печерский суд вмешивается в дискрецию прокурора, прокурор почему-то эту дискрецию добровольно отдает Печерскому суду. Потому что там даже не прописано, что прокурор должен кому-то отдать, просто написано: "обязать рассмотреть спор о подследственности", - продолжил глава Бюро.

По его словам, "прокурор, который принял бы законное решение, должен был бы выполнить требования Уголовно-процессуального кодекса и считаться с тем, что УПК не позволяет передавать эти дела другим органам. Это проигнорировано Офисом Генпрокурора".

Ранее сообщалось, что Соломенский суд столицы по ходатайству следователя Соломенского управления полиции постановил изъять у НАБУ экспертизу Минюста, на основании которой могут быть выдвинуты подозрения по делу о мошенничестве и выводе средств из "Приватбанка".

В 2019 году экс-Генпрокурор Руслан Рябошапка передал в Национальное антикоррупционное бюро дело о выводе многомиллиардных средств из "Приватбанка" во время его национализации.