Киевский метрополитен ограничит вход на станции в пиковые часы
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Ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на фейсбук страницу Киевского метрополитена, из-за сильного снегопада киевляне пересели на метро, что привело к давкам в вестибюлях станций.
"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных мер, особенно масочного режима. Напоминаем, что для избежания скопления людей в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок", - заявили в столичном метро.
Сегодня в Киеве из-за непогоды произошел сбой в работе общественного транспорта, а на входах в станции киевского метро образовалась огромная давка. Самыми проблемными станциями стали "Вокзальная" и "Позняки". Очереди начинаются у самого входа в вестибюли и подземные переходы.