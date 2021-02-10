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Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро

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Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро
Европейский Союз предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи, если страна выполнит 8 структурных мероприятий и достигнет позитивного прогресса с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что первый транш ЕС предоставил Украине в начале декабря 2020 года.

"Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мероприятий, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо достичь позитивного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", - отметил Домбровскис.

Он отметил, что ЕС считает борьбу с коррупцией и судебную реформу двумя очень важными вопросами, которые должны стать приоритетом для Украины.

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Топ комментарии

  • Павел Орехов c16ceb45
    А может проще и дешевле спецназ на таможню отправить и всем по почкам там пройтись? Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро - Цензор.НЕТ 5737
  • Дорогой Я
    Быдло голосовало за кучму. 2 раза. Теперь сидит в навозе, еще и гавкает под расиянскую дудку.
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