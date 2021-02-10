Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Шмыгаль заявил в ходе совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.
"Одним из главных заданий для Украины и нашего правительства остается борьба с коррупцией. Это системная борьба, которая включает развитие институций, изменение правил игры в разных секторах экономики, введение новых законодательных инициатив и актов", - отметил глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что в 2021 году Украина продолжит развивать рыночные отношения для уменьшения влияния монополий. В частности, планируется запуск рынка земли, эффективная работа рынка газа, а также работа других рынков по стандартам Евросоюза.
Премьер отметил, что в текущем году на украинской таможне пройдет комплексная реформа, которая предусматривает усиление сотрудничества с ЕС.