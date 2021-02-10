Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена
Подробности разговора обнародовал Time, информирует Цензор.НЕТ.
Издание сообщает, что получило от помощника Зеленского Игоря Новикова стенограмму 40-минутных телефонных переговоров между представителями Офиса Президента и Джулиани.
По данным издания, разговор состоялся 22 июля 2019 года и стал началом кампании запугивания украинского руководства, которая привела к первому импичменту Трампа. В разговоре участвовали два помощника Зеленского - Андрей Ермак (теперь глава ОП. - Ред) и Игорь Новиков. Точность записи издание проверило независимо, хотя сам Джулиани не стал отвечать на вопросы о стенограмме.
Сообщается, что в разговоре адвокат завуалированно угрожал украинцам, а также обещал помочь улучшить отношения Украины с Трампом.
"Мой единственный мотив - не доставить неприятностей никому, кто не заслуживает неприятностей", - сказал Джулиани.
Ермак сказал изданию, что если бы расследование против семьи Байдена было начато, "последствия могли быть катастрофическими". По его словам, команда Зеленского с самого начала избегала "внутренней американской политики".
Новиков в разговоре с Time вспомнил: "Этот первый телефонный звонок (с Джулиани. - Ред.) поверг меня в состояние шока. После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности".
По словам Новикова, он готов помочь в федеральном расследовании против Джулиани, если прокурор Южного округа Нью-Йорка обратится к нему, а также в усилиях по лишению Джулиани лицензии на юридическую практику.
Помощник Зеленского считает, что действия Джулиани угрожают нацбезопасности Украины, а попытки втянуть ее во внутреннюю политику союзников не должны остаться безнаказанными.
Издание сообщает, что в интервью помощники Зеленского заявляют, что их цель не в том, чтобы свести счеты с Джулиани или прояснить исторические факты, а в том, чтобы восстановить отношения с США после прихода к власти президента Джо Байдена.