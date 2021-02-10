Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Европейскую комиссию за выделение Украине в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро и пообещал выполнения условий для получения второго.
Об этом он сообщил в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Своевременное получение Украиной средств стало чрезвычайно важным для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности в Украине", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр заверил Домбровскиса, что правительство будет придерживаться своих обязательств по выполнению всех условий, указанных в приложении к Меморандуму о взаимопонимании между Украиной и ЕС.
"Рассчитываем успешно завершить реализацию программы в первом квартале 2021 года, чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи уже весной этого года", - сказал Шмыгаль.