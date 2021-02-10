Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш

Перемирие на Донбассе выгодно Украине как политический инструмент влияния на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

"Я думаю, что мы не будем это оглашать (выход из перемирия. - Ред.), так как нам перемирие выгодно как политический инструмент влияния на противника, как и той стороне выгодно поддерживать иллюзию перемирия, время от времени нарушая его", - сказал Гармаш.

По его словам, перемирие работает в политическом плане.

"Буквально сегодня выступал вице-президент Еврокомиссии, который говорил о том, что ЕС готов усилить санкции против России, если будет согласие всех членов, и аргументировал это как раз невыполнением Россией Минских соглашений и ее деструктивным ответом на мирные инициативы президента Зеленского. Для нас все еще важной остается поддержка наших западных партнеров, думаю, что не было бы мудро с нашей стороны заявлять о выходе из перемирия, нам лучше заявлять, что Россия его постоянно нарушает", - объяснил Гармаш.

Гармаш также прокомментировал слова главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что украинская армия должна отвечать "выстрелом на выстрел": "Думаю, что он говорил о том, что мы не можем себе позволить проявлять слабость перед противником ни в чем, ни в военном плане, ни в дипломатическом. Думаю, в этом плане он будет усиливать нашу позицию на переговорах в ТКГ".

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