Офис Генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл, который может свидетельствовать о том, что самолет МАУ в Иране был сбит умышленно
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Как сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, это будет уже четвертый запрос к канадской стороне.
"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости", - отметил Мамедов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.