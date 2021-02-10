Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Киевский апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент Супільного Дарья Коломиец, передает Цензор.НЕТ.

Во время заседания Андрея Антоненко впервые вывели из стеклянного бокса и позволили участвовать в процессе вместе со своими защитниками. Его защитник Дмитрий Круговой заявил, что у прокурора нет ни одного доказательства, кроме экспертизы походки.

"Это единственное доказательство, которым они оперируют уже больше года. Нет никаких свидетелей, ничего. Но мы приносили доказательства невиновности. Например, разница в росте Антоненко с Кузьменко, которой нет у людей, подложивших взрывчатку", - сказал адвокат Антоненко Дмитрий Круговой.

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На заседании адвокаты ходатайствовали о взятии обвиняемого на поруки. Поручителей было около 15 человек, однако судья попросил Антоненко выбрать только четырех.

Прокурор Михаил Тишин заявил, что есть достаточно рисков, по которым отпускать обвиняемого нельзя. "Учитывая, что сейчас суд находится на стадии исследования доказательств, и большинство свидетелей и других участников уголовного производства не допросили, Антоненко может скрываться от суда и влиять на свидетелей, специалистов и экспертов, которые идентифицировали личность, как совершившую данное преступление", - заявил Михаил Тишин.

В результате суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.

Шевченковский районный суд 2 февраля удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения всем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета на 60 суток - до 2 апреля.

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