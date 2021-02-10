Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, - Домбровскис

Европейская комиссия вовлечена в процесс перепродажи без какой-либо выгоды вакцин от COVID-19 Украине из Польши и ожидает, что вакцинация будет начата уже в текущем месяце.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Домбровскис отметил, что существует обеспокоенность в связи с влиянием российской дезинформации в вопросе вакцинации.

Он напомнил, что Европейская комиссия "изучает варианты помощи в предоставлении Украине вакцины". "Как часть программы COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и 2,2-2,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первой половине года. В дополнение Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, так как заключенные ранее договоры о поставках позволяют перепродавать вакцины без какой-либо выгоды", - сказал еврочиновник.

"Комиссия помогает с контрактными договоренностями, экспортом и поставками из Польши в Украину посредством европейского цивильного механизма защиты", - уточнил Домбровскис.

В этой связи он выразил надежду "увидеть, что вакцинация будет начата уже в этом месяце". "Тем не менее, мы обеспокоены влиянием российской дезинформации на процесс вакцинации в Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией и скептицизмом в отношении вакцинации", - добавил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

"Украина находится на высоких позициях в европейской повестке дня и мы продолжаем предоставлять политическую, финансовую и техническую помощь. ЕС поддерживает усилия Украины, направленные по борьбу с пандемией COVID-19 различными путями. Прежде все, мы помогли переориентировать несколько программ по оказанию помощи с более чем 190 млн евро, направленных Украине, чтобы помочь разрешить возникшие… потребности", - напомнил Домбровскис.