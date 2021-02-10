Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале

Святошинский районный суд, рассматривающий дело расстрелов на Майдане Независимости в феврале 2014 года, 10 февраля допросил бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного Ангелина Карякина, передает Цензор.НЕТ.

Валентин Наливайченко был вызван в суд по требованию защитников бывших "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах активистов Революции Достоинства. Наливайченко свидетельствовал о событиях, в которых непосредственно участвовал как народный депутат, а также о фактах, которые стали ему известны уже в должности председателя СБУ. В частности, о пожаре в Доме профсоюзов, обстоятельствах отказа правительства подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, событиях 20 февраля и принятии закона о недопущении преследования участников протестов (так называемый закон "Об амнистии". - Ред.).

По словам Наливайченко, СБУ под его руководством передавала Генеральной прокуратуре информацию о расположении снайперских групп на крышах домов в правительственном квартале, в частности, на крыше гостиницы "Украина".

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"Это были сведения поминутно - когда выдвигались, где находились, рации, оружие, где получали его. Я даже могу сказать, что его получали во дворе СБУ", - заявил Наливайченко

Председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что таких документов суд не получал.

Наливайченко также рассказал о событиях, которые, по его мнению, могут свидетельствовать об уничтожении документов СБУ после событий на Майдане Независимости: "Утром 25 февраля (2014 года) во дворе СБУ я видел огромное пожарище, где были остатки того, что, как я понимаю, уничтожалось уже не один день - это и бумажные документы, и пленки", - рассказал экс-глава СБУ .

По словам защиты, в суде планируют заслушать еще свидетелей: Андрея Портнова, Геннадия Москаля, Виталия Кличко, которого на процесс вызвали уже несколько раз, но он не появлялся. Следующее судебное заседание по делу состоится 3 марта.

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