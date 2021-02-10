В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА

В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни - неутешительный. Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег. Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 тыс. человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальным разгрузкой столичных автодорог ", - заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В КГГА подчеркнули, что педагогични коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

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Столична власть также обратилась к руководителям компаний и учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям школьников вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.