Зеленский подписал закон об "инвестнянях"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" № 1116-IX, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года.

Этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года, заявляют в пресс-службе ОП, передает Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставления преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепления гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

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Согласно документу, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые ведут деятельность в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор закона - президент Владимир Зеленский.