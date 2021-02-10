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"Началось, б##ть": кассира супермаркета уволили за отказ обслуживать покупательницу на украинском языке, - СМИ. СКРИНШОТ

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"Началось, б##ть": кассира супермаркета уволили за отказ обслуживать покупательницу на украинском языке, - СМИ. СКРИНШОТ
В ответ на просьбу покупательницы обслужить ее на украинском языке кассирша сказала "Началось" и выругалась. Ее лишили премии, объявили строгий выговор и уволили.

Инцидент произошел в супермаркете Novus еще 22 января, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyiv.media.

Киевлянка Анна Сокол рассказала в соцсети, что в ответ на просьбу к кассиру обслуживать ее на украинском языке услышала ругань.

"Ответ кассира по просьбе обслуживать на украинском - "Началось, б##ть" - это считается приемлемым? За что ваш HR-менеджер получает заработную плату? Или вы хотите унижать украинцев? Так у вас это не получится", - возмутилась киевлянка.

Началось, б##ть: кассира супермаркета уволили за отказ обслуживать покупательницу на украинском языке, - СМИ 01

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Позднее она рассказала журналистам, что с ней связалась управляющая магазина NOVUS и сообщила, что кассирше вынесли строгий выговор, лишили премии и уволили. Также со всем персоналом провели профилактическую беседу.

Началось, б##ть: кассира супермаркета уволили за отказ обслуживать покупательницу на украинском языке, - СМИ 02

В сети супермаркетов изданию подтвердили, что с сотрудниками провели разъяснительную работу.

Началось, б##ть: кассира супермаркета уволили за отказ обслуживать покупательницу на украинском языке, - СМИ 03

Тем временем журналисты ТСН смогли связаться с управляющей магазином, но та отказалась прокомментировать ситуацию. "Мы этот вопрос не комментируем и, вообще, я на больничном", - сказала она.

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Топ комментарии

  • Віктор Степаненко
    Началось ! Давно пора !
  • Стас Белов fce31e0a
    Что значит началось? Ты когда на работу устраивалась требования к обслуживанию на укр.языке знала? Почему при трудоустройстве не говорила что не хочешь обслуживать на укр.языке? Иди подучись а потом прийдешь работать...
  • Петр Дибров 4c656e43
    Да ладно! У нас на неоккупированном донбасе без выёживания употребляют украинский в АТБ ...Прям проблема, никогда не слышали украинского , а от них несчастных требуют....Не фиг выпендриваться, в Украине живём!
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