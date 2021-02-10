"Началось, б##ть": кассира супермаркета уволили за отказ обслуживать покупательницу на украинском языке, - СМИ. СКРИНШОТ

В ответ на просьбу покупательницы обслужить ее на украинском языке кассирша сказала "Началось" и выругалась. Ее лишили премии, объявили строгий выговор и уволили.

Инцидент произошел в супермаркете Novus еще 22 января, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyiv.media.

Киевлянка Анна Сокол рассказала в соцсети, что в ответ на просьбу к кассиру обслуживать ее на украинском языке услышала ругань.

"Ответ кассира по просьбе обслуживать на украинском - "Началось, б##ть" - это считается приемлемым? За что ваш HR-менеджер получает заработную плату? Или вы хотите унижать украинцев? Так у вас это не получится", - возмутилась киевлянка.

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Позднее она рассказала журналистам, что с ней связалась управляющая магазина NOVUS и сообщила, что кассирше вынесли строгий выговор, лишили премии и уволили. Также со всем персоналом провели профилактическую беседу.

В сети супермаркетов изданию подтвердили, что с сотрудниками провели разъяснительную работу.

Тем временем журналисты ТСН смогли связаться с управляющей магазином, но та отказалась прокомментировать ситуацию. "Мы этот вопрос не комментируем и, вообще, я на больничном", - сказала она.

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