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"Укроборонпром" ликвидируют до конца июня, - глава концерна Гусев

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"Укроборонпром" ликвидируют до конца июня, - глава концерна Гусев
Государственный концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать до конца июня. На его месте будет создан новый холдинг "Оборонительные системы Украины".

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мы ожидаем, что принятие законопроекта №2032 состоится до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создание нового оборонного холдинга "Оборонительные системы Украины", - сказал Гусев.

Он отметил, что трансформация 365 государственных оборонительных предприятий, которые трансформируются в отраслевые объединения, займет от 6 до 12 месяцев.

Также на Цензор.НЕТ: Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев

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Топ комментарии

  • Utred Ragnarsson
    Ті ж яйця, тільки в профіль. Можете створити під шумок нове Міністерство оборонної промисловості, з бюджетами, тисячним штатом працівників, зі службовими макбуками, ойфонами, мерседесами бізнес-класу, держдачами в Конча-Заспі зі встроєними в сауну бл@д@ми
  • Igor V 184bb5c7
    О, дочекались: спочатку зелені ліквідують оборонпром, потім енергоатом, далі нафтогаз... а нахєра нам взагалі ці компанії, якщо їх можна розікрасти, а гроші вивести в офшори, правильно зебіли?
  • Dnipro 75ed19bb
    Нафтогаз и нкркуку прицепом
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