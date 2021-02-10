"Укроборонпром" ликвидируют до конца июня, - глава концерна Гусев

Государственный концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать до конца июня. На его месте будет создан новый холдинг "Оборонительные системы Украины".

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мы ожидаем, что принятие законопроекта №2032 состоится до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создание нового оборонного холдинга "Оборонительные системы Украины", - сказал Гусев.

Он отметил, что трансформация 365 государственных оборонительных предприятий, которые трансформируются в отраслевые объединения, займет от 6 до 12 месяцев.

Также на Цензор.НЕТ: Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев