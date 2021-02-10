Порошенко об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором: Медведчук - точно коллаборант

Законодательная инициатива "Европейской Солидарности" об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором касается и одного из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Медведчук - точно коллаборант. У меня есть текст законопроекта. Содержательная часть коллаборационизма состоит в чем? Публичные призывы, направленные на поддержку или сотрудничество с государством-агрессором или с оккупационными властями. Призывы, чтобы мы вели переговоры с террористами, призывы вывода России из политического ответственности за агрессию против Украины, которые неоднократно делали представители ОПЗЖ. Это 100% признак коллаборации ", - говорит Порошенко.

"Организация массовых мероприятий политического характера, пикетирование, демонстрации в рамках сотрудничества с государством-агрессором, с целью содействия и оказания им помощи в осуществлении агрессивных действий против Украины", - перечислил пятый Президент.

"Неоднократное размещение и развертывание информационной кампании, в том числе и в сети Интернет с поддержкой действий государства - агрессора в осуществлении агрессии против Украины. Все эти критерии четко демонстрируют, что у нас львиная часть не журналистов, а пропагандистов, которые проводили политику страны-агрессора в нашем информационном пространстве и на этих каналах, и на других, должны быть тщательно проанализированы. И должна быть обеспечена защита информационного пространства Украины ", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".

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"Надо не просто применять санкции к телеканалам, а надо сделать законодательные инициативы, дать государству рычаги для противодействия гибридной агрессии, в том числе в информационной сфере", - убежден Порошенко.

Как известно, сегодня Петр Порошенко представил ряд законодательных инициатив, направленных на борьбу с пособниками Кремля и российской пропагандой. Порошенко призвал патриотические демократические силы в украинском парламенте поддержать эти законопроекты.

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