Украина в Совете Европы доложила о роли телеканалов Медведчука в российской гибридной войне, - постпред Тарасюк

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк отверг обвинения со стороны российского представителя в адрес Киева в связи с решением о прекращении вещания трех телеканалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу постоянного представительства Украины при СЕ.

В частности, Тарасюк подчеркнул, что обвинения звучат от представителя страны, которая семь лет назад совершила неспровоцированную агрессию против Украины, ведет войну на Донбассе, оккупировала Крым, подорвала систему международной безопасности и международного права, сделала беженцами 1,5 млн жителей Донецкой и Луганской областей, привела к разрушениям жилья и промышленных объектов, грубо и в массовых масштабах нарушает права украинских граждан на оккупированных территориях, удерживает политзаключенных, отравляет своих граждан, осуществляет репрессии против мирных протестующих, включая журналистов, и цинично нарушает свои международные обязательства.

Украинский дипломат напомнил, что Россия ведет многоуровневую и комплексную гибридную агрессию против Украины, которая включает военное вторжение, политическое влияние и токсичную пропаганду.

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"Запрещенные каналы являются инструментами гибридной войны, которые используются для подрыва государственных учреждений и институтов гражданского общества Украины, для разрушения социальной сплоченности, а также для оправдания временной оккупации Крыма Россией и агрессии на Донбассе", - заявил он.

Постоянный представитель подчеркнул, что Украина всегда защищала, защищает и будет защищать национальную безопасность, включая свое информационное пространство. Решение ввести санкции против трех телеканалов и его владельца не было поспешным, а является результатом длительных обсуждений. Кроме того есть неопровержимые доказательства того, что эти каналы финансируются из российских источников.

В Постоянном представительстве Украины при Совете Европы напомнили, что применение соответствующих ограничений и санкций предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека (статья 10), в частности, когда речь идет об общественном порядке, национальной безопасности и территориальной целостности.

Такую позицию Украины поддержала делегация Великобритании, указав на важность противодействия российской пропаганде.

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Тарасюк призвал Совет Европы уделять должное внимание борьбе с российской дезинформацией.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

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Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.