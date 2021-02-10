Трампа никогда не разблокируют в Twitter, - администрация соцсети

Экс-президент США Дональд Трамп не сможет пользоваться соцсетью Twitter, даже если будет еще раз баллотироваться на должность главы государства.

Об этом главный финансовый управляющий Twitter Нед Сигал заявил в эфире американского телеканала CNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с нашей политикой, когда вас удаляют с платформы, это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или нынешним государственным должностным лицом. Удаление носит постоянный характер", - сказал он.

"Запомните, наша политика разработана таким образом, чтобы мы были уверены в том, что люди не призывают к насилию. А если кто-то поступает так, мы удаляем его, и наша политика не позволяет людям возвращаться", - добавил он.

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Напомним, начале января соцсеть Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт Трампа, так как там сочли его публикации способными спровоцировать насилие.

Похожие решения приняли и другие американские соцсети. Недовольство их владельцев вызвали публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на акции протеста в Вашингтоне.

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