Китайская Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19

Компания Sinovac подала заявку на государственную регистрацию в Украине вакцины против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрешение на экстренное применение вакцины против COVID-19 производителя Sinovac, уже предоставлено компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии", - сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в конце декабря 2020 год министерство через госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac.

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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина уже получила подтверждение поставки 22 миллионов доз вакцин против COVID-19.