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Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин

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Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин
Правительство опубликовало постановление о запрете экстренной регистрации по ускоренной процедуре российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Постановление обнародование на официальном сайте правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанной Верховной Радой Украины государством- агрессором, запрещается", - сказано в постановлении.

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Напомним, в конце января парламент принял закон, позволяющий регистрировать вакцины от коронавируса по сокращенной процедуре - до завершения клинических исследований и при соблюдении определенных условий.

Ранее власти неоднократно заявляли, что украинцев не будут вакцинировать российским препаратом.

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Божечки!.. чем теперь вата уколется?!.. нет счастья в ватной жизни! Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7754
  • Igor Lemke dd5e2437
    Гут. Хоч на це розуму вистачило ..
  • Павло ШОвте
    У Росії різко зросла смертність в областях, де проходить вакцинація. Підозрюють Супутник V Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8304 Так, смертність в РФ в грудні виросла на 63%. Всього за підсумками 2020 року порівняно з 2019 смертність зросла на 18%. У грудні було 94 070 додаткових смертей.
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